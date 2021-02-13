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«Україна втрачає довіру виробників»: Степанов заявив про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лют, 2021 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у ході брифінгу.
Дивися повний текст «Україна втрачає довіру виробників»: Степанов заявив про спробу зриву вакцинації
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Додано: Вів 16 лют, 2021 13:39
Монолог сумасшедшего Степанова
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