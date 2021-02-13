RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Україна втрачає довіру виробників»:
Степанов заявив про...

«Україна втрачає довіру виробників»: Степанов заявив про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 13:39

«Україна втрачає довіру виробників»: Степанов заявив про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у ході брифінгу.

Дивися повний текст «Україна втрачає довіру виробників»: Степанов заявив про спробу зриву вакцинації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92577
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 13:39

Монолог сумасшедшего Степанова
kdevil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 25.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна запропонувала Німеччині замінити російський газ... 1, 2, 3
R2 » Сер 10 лют, 2021 09:33
23 2092
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лют, 2021 18:20
warlamp
Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно...
R2 » П'ят 12 лют, 2021 22:36
5 387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лют, 2021 00:05
Juna
Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює... 1, 2
R2 » П'ят 12 лют, 2021 12:04
10 770
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лют, 2021 02:13
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.