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Банки підвищили кредитні
ставки для населення

Банки підвищили кредитні ставки для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 15:27

Банки підвищили кредитні ставки для населення

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних.

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