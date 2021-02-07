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Банки підвищили кредитні ставки для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лют, 2021 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних.
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