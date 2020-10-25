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Нові штрафи за порушення ПДР:
що зміниться (оновлено)

Нові штрафи за порушення ПДР: що зміниться (оновлено)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 15:30

Нові штрафи за порушення ПДР: що зміниться (оновлено)

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада розгляне законопроєкт, яким пропонується посилити відповідальність.

Дивися повний текст Нові штрафи за порушення ПДР: що зміниться (оновлено).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 15:30

Система повинна бути диверсифікованою, кожен новий штраф вищий ніж попередній, а не все оце.
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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