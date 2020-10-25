Верховна рада розгляне законопроєкт, яким пропонується посилити відповідальність.
Дивися повний текст Нові штрафи за порушення ПДР: що зміниться (оновлено).
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Додано: Вів 16 лют, 2021 15:30
Нові штрафи за порушення ПДР: що зміниться (оновлено)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові штрафи за порушення ПДР: що зміниться (оновлено).
Додано: Вів 16 лют, 2021 15:30
Система повинна бути диверсифікованою, кожен новий штраф вищий ніж попередній, а не все оце.
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