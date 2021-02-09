Сьогодні, 15 лютого, Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%.
Дивися повний текст Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 15:49
Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%
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Дивися повний текст Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%.
Додано: Вів 16 лют, 2021 15:49
КОГДА этот треп Чиновничней закончится .... что по 10 % всю эпоТеку разобрали ? ШУТЫ ГОРОХОВЫЕ .
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