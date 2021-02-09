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Кабмін спростив умови
надання іпотеки під 7%

Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 15:49

Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 15 лютого, Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%.

Дивися повний текст Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 15:49

КОГДА этот треп Чиновничней закончится .... что по 10 % всю эпоТеку разобрали ? ШУТЫ ГОРОХОВЫЕ .
allochka171200
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