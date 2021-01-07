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Суд заблокував продаж ПриватБанком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Дніпропетровської області 8 лютого в четвертий раз заблокував проведення торгів на майданчику OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" з продажу ПриватБанком (Київ) офісного та адміністративного комплексу в центрі Дніпра, повідомила прес-служба банку у вівторок.
Дивися повний текст Суд заблокував продаж ПриватБанком адміністративно-громадського комплексу в центрі Дніпра
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Додано: Вів 16 лют, 2021 16:04
Люблю наш суд .... но стараюсь обходить стороной ;)
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