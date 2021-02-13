RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні тарифи на газ злетіли
на 22%, але європейці...

В Україні тарифи на газ злетіли на 22%, але європейці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 16:21

В Україні тарифи на газ злетіли на 22%, але європейці...

Пропонуємо до обговорення:
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що в Україні тарифи на газ злетіли на 22%, але європейці платять в три рази більше.

Дивися повний текст В Україні тарифи на газ злетіли на 22%, але європейці платять втричі більше, – Вітренко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92582
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 16:21

А зарплату получают в 5 раз выше.
LOKY
 
Повідомлень: 885
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 16:52

Маніпулятор херов
Українець
 
Повідомлень: 90
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Українець і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ коштує... 1, 2
R2 » Пон 15 лют, 2021 12:43
15 1027
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лют, 2021 12:34
osmuxa55
Тарифи на медпослуги зростуть: за що будуть доплачувати...
R2 » Пон 15 лют, 2021 23:44
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 23:44
avk
В Україні збираються суттєво посилити покарання за... 1, 2
R2 » Суб 13 лют, 2021 11:28
10 1065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 21:57
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.