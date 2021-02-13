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В Україні тарифи на газ злетіли на 22%, але європейці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лют, 2021 16:21
Пропонуємо до обговорення:
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що в Україні тарифи на газ злетіли на 22%, але європейці платять в три рази більше.
Дивися повний текст В Україні тарифи на газ злетіли на 22%, але європейці платять втричі більше, – Вітренко
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Додано: Вів 16 лют, 2021 16:21
А зарплату получают в 5 раз выше.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 16:52
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