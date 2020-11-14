Право на допомогу з безробіття без стажу мають молоді люди до 35 років.
Дивися повний текст Чи виплачується допомога з безробіття тим, хто працював неофіційно - відповідь центру зайнятості.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 17:04
Чи виплачується допомога з безробіття тим, хто працював...
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Дивися повний текст Чи виплачується допомога з безробіття тим, хто працював неофіційно - відповідь центру зайнятості.
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