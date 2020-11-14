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Чи виплачується допомога з
безробіття тим, хто працював...

Чи виплачується допомога з безробіття тим, хто працював...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 17:04

Чи виплачується допомога з безробіття тим, хто працював...

Пропонуємо до обговорення:
Право на допомогу з безробіття без стажу мають молоді люди до 35 років.

Дивися повний текст Чи виплачується допомога з безробіття тим, хто працював неофіційно - відповідь центру зайнятості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 17:04

А стать депутатом без стажа можно..
Moimir
 
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