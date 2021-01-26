Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Дивися повний текст Рада відновила конкурси для держслужбовців.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 17:26
Рада відновила конкурси для держслужбовців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада відновила конкурси для держслужбовців.
Додано: Вів 16 лют, 2021 17:27
так в чем условия конкурсов? наличие лексусов у мамы и тещи, а так же успешного бизнеса у жены? это наверное главный критерий "вы нам подходите" ))
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