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Суд постановив повернути мережі «Алло» 73 тис. одиниць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лют, 2021 17:28
Пропонуємо до обговорення:
Київський апеляційний суд підтвердив відмову Офісу генпрокурора в арешті вилученого майна компанії "Алло" в рамках кримінального провадження у справі про несплату податків. Це випливає з ухвали суду від 2 лютого, оприлюдненої в Єдиному держреєстрі судових рішень 11 лютого.
Дивися повний текст Суд постановив повернути мережі «Алло» 73 тис. одиниць вилучених товарів
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Додано: Вів 16 лют, 2021 17:28
может есть смысл переименовать в "Алё" и начать с чистого листа )
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