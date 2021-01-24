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Суд постановив повернути мережі
«Алло» 73 тис. одиниць...

Суд постановив повернути мережі «Алло» 73 тис. одиниць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 17:28

Суд постановив повернути мережі «Алло» 73 тис. одиниць...

Пропонуємо до обговорення:
Київський апеляційний суд підтвердив відмову Офісу генпрокурора в арешті вилученого майна компанії "Алло" в рамках кримінального провадження у справі про несплату податків. Це випливає з ухвали суду від 2 лютого, оприлюдненої в Єдиному держреєстрі судових рішень 11 лютого.

Дивися повний текст Суд постановив повернути мережі «Алло» 73 тис. одиниць вилучених товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 17:28

может есть смысл переименовать в "Алё" и начать с чистого листа )
Tamagoch
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