Країна з найдовшою історією від’ємних ставок пропонує власникам будинків 20-річні позики з фіксованою процентною ставкою, рівною нулю.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 17:29
Данці мають можливість отримати 20-річну іпотеку під 0%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данці мають можливість отримати 20-річну іпотеку під 0%.
Додано: Вів 16 лют, 2021 17:29
Это очень дорого, у них депозиты минус 3, могли бы минус 2 выдавать, хапуги!!!
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