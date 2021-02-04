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Данці мають можливість отримати
20-річну іпотеку під 0%

Данці мають можливість отримати 20-річну іпотеку під 0%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 17:29

Данці мають можливість отримати 20-річну іпотеку під 0%

Пропонуємо до обговорення:
Країна з найдовшою історією від’ємних ставок пропонує власникам будинків 20-річні позики з фіксованою процентною ставкою, рівною нулю.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 17:29

Это очень дорого, у них депозиты минус 3, могли бы минус 2 выдавать, хапуги!!!
grig90vic
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