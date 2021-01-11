Створення поштового банку - одна з найважливіших складових стратегії розвитку "Укрпошти".
Дивися повний текст Кредити фермерам і овердрафти бабусям: які послуги надаватиме Укрпошта-банк.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 19:09
Кредити фермерам і овердрафти бабусям: які послуги...
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Дивися повний текст Кредити фермерам і овердрафти бабусям: які послуги надаватиме Укрпошта-банк.
Додано: Вів 16 лют, 2021 19:09
Был уже банк для фермеров. "Банк Украина" назывался. Ох и громко лопнул...
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