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Кредити фермерам і овердрафти
бабусям: які послуги...

Кредити фермерам і овердрафти бабусям: які послуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 19:09

Кредити фермерам і овердрафти бабусям: які послуги...

Пропонуємо до обговорення:
Створення поштового банку - одна з найважливіших складових стратегії розвитку "Укрпошти".

Дивися повний текст Кредити фермерам і овердрафти бабусям: які послуги надаватиме Укрпошта-банк.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 19:09

Был уже банк для фермеров. "Банк Украина" назывался. Ох и громко лопнул...
N0mad
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