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Депутати пропонують не
оподатковувати виграші в лотерею...

Депутати пропонують не оподатковувати виграші в лотерею...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 19:13

Депутати пропонують не оподатковувати виграші в лотерею...

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують встановити суму, до якої виграші в азартних іграх не оподатковуватимуться.

Дивися повний текст Депутати пропонують не оподатковувати виграші в лотерею менші за 50 тисяч гривень.
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