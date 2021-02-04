Нардепи пропонують встановити суму, до якої виграші в азартних іграх не оподатковуватимуться.
Дивися повний текст Депутати пропонують не оподатковувати виграші в лотерею менші за 50 тисяч гривень.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 19:13
Депутати пропонують не оподатковувати виграші в лотерею...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують не оподатковувати виграші в лотерею менші за 50 тисяч гривень.
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