Вартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin встановила новий історичний рекорд, вперше перевищивши 49 тисяч доларів.
Дивися повний текст Ціна Bitcoin вперше перевищила $49 тисяч.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 20:21
Ціна Bitcoin вперше перевищила $49 тисяч
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Дивися повний текст Ціна Bitcoin вперше перевищила $49 тисяч.
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