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Ціна Bitcoin вперше
перевищила $49 тисяч

Ціна Bitcoin вперше перевищила $49 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 20:21

Ціна Bitcoin вперше перевищила $49 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Вартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin встановила новий історичний рекорд, вперше перевищивши 49 тисяч доларів.

Дивися повний текст Ціна Bitcoin вперше перевищила $49 тисяч.
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Будит тока дорожать! Оленям приготовиться...
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