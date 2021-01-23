Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.
Дивися повний текст Суддю засудили до шести років в'язниці за хабарі.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 20:52
Суддю засудили до шести років в'язниці за хабарі
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Дивися повний текст Суддю засудили до шести років в'язниці за хабарі.
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