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Суддю засудили до шести
років в'язниці за хабарі

Суддю засудили до шести років в'язниці за хабарі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 20:52

Суддю засудили до шести років в'язниці за хабарі

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Дивися повний текст Суддю засудили до шести років в'язниці за хабарі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 20:52

С такими взятками и подклиться нечем...
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 21:11

рассмешили всю страну, 95 квартал отдыхает
велвел
 
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