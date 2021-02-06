Чоловік, представляючись працівником банку, у телефонних розмовах випитував реквізити платіжних карток громадян.
Дивися повний текст Кіберполіція викрила чоловіка у заволодінні грошима з банківських карток громадян на майже 100 тисяч гривень.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 21:14
Кіберполіція викрила чоловіка у заволодінні грошима з...
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Дивися повний текст Кіберполіція викрила чоловіка у заволодінні грошима з банківських карток громадян на майже 100 тисяч гривень.
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