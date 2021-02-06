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Кіберполіція викрила чоловіка
у заволодінні грошима з...

Кіберполіція викрила чоловіка у заволодінні грошима з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 21:14

Кіберполіція викрила чоловіка у заволодінні грошима з...

Пропонуємо до обговорення:
Чоловік, представляючись працівником банку, у телефонних розмовах випитував реквізити платіжних карток громадян.

Дивися повний текст Кіберполіція викрила чоловіка у заволодінні грошима з банківських карток громадян на майже 100 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 21:14

у нас работает киберполиция? да ну, да не
велвел
 
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