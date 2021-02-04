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У Харківській області планують побудувати найбільший в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 21:19
Пропонуємо до обговорення:
Підрозділ "Нафтогаз Нафта" має намір побудувати установку поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенському відділенні з переробки газу поблизу дотискній компресорної станції в Харківській області.
Дивися повний текст У Харківській області планують побудувати найбільший в Україні завод з переробки газу
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Додано: Вів 16 лют, 2021 21:19
ну да на границе с кацапией
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велвел
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