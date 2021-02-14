Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції Макcим Степанов.
Дивися повний текст Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 22:27
Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer.
Додано: Вів 16 лют, 2021 22:27
Интересно, хоть смогут прочитать что там в документах написано. Судя по выступлениям чиновников то только выигрыши получать умеют
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