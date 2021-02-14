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Україна отримала документи
для реєстрації вакцини Pfizer

Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 22:27

Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції Макcим Степанов.

Дивися повний текст Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 22:27

Интересно, хоть смогут прочитать что там в документах написано. Судя по выступлениям чиновников то только выигрыши получать умеют
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