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У НКРЕКП розповіли, чи
подорожчає з квітня тариф на...

У НКРЕКП розповіли, чи подорожчає з квітня тариф на...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 23:11

У НКРЕКП розповіли, чи подорожчає з квітня тариф на...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявляє, що тариф на електроенергію для населення 1,68 гривень/кВт-год, найімовірніше, з 1 квітня збільшуватися не буде.

Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, чи подорожчає з квітня тариф на електроенергію для населення.
R2
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ни стыда ни совести у шмарклей
ruslan42212
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