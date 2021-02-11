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У НКРЕКП розповіли, чи подорожчає з квітня тариф на...
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Додано: Вів 16 лют, 2021 23:11
Пропонуємо до обговорення:
Голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявляє, що тариф на електроенергію для населення 1,68 гривень/кВт-год, найімовірніше, з 1 квітня збільшуватися не буде.
Дивися повний текст У НКРЕКП розповіли, чи подорожчає з квітня тариф на електроенергію для населення
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Додано: Вів 16 лют, 2021 23:12
ни стыда ни совести у шмарклей
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