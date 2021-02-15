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У мережах АЗС назвали умови для зниження цін на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лют, 2021 07:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні".
Дивися повний текст У мережах АЗС назвали умови для зниження цін на бензин
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