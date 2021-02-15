RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У мережах АЗС назвали умови
для зниження цін на бензин

У мережах АЗС назвали умови для зниження цін на бензин
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 07:37

У мережах АЗС назвали умови для зниження цін на бензин

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні".

Дивися повний текст У мережах АЗС назвали умови для зниження цін на бензин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92592
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін спростив умови надання іпотеки під 7%
R2 » Вів 16 лют, 2021 15:49
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лют, 2021 17:08
egor6508
Кабмін не виконує умови зеленого меморандуму та шантажує... 1, 2
R2 » Пон 15 лют, 2021 19:17
10 619
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лют, 2021 15:50
Ромасик
Експерти назвали 10 смартфонів, якими найбільше... 1, 2
R2 » Пон 15 лют, 2021 10:40
13 1224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 17:38
redmax11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (526)
17.02.2021 08:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.