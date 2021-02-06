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IT-галузь може втратити 20-30%
зростання через відмову...

IT-галузь може втратити 20-30% зростання через відмову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 08:38

IT-галузь може втратити 20-30% зростання через відмову...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація IT Ukraine вважає, що в разі прийняття законопроекту № 5054, що передбачає обов'язкове оформлення трудового договору при наявності 3 з 7 ознак трудових відносин, IT-галузь може втратити 20-30% зростання, оскільки їй фактично доведеться відмовитися від ФОП.

Дивися повний текст IT-галузь може втратити 20-30% зростання через відмову від ФОП за новим законопроектом Кабміну — IT Ukraine.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 08:38

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