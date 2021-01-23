Про це пише ФДМ, міністр юстиції Денис малюська в Facebook.
Дивися повний текст В Україні вперше продають колишню в'язницю.
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Додано: Сер 17 лют, 2021 12:08
В Україні вперше продають колишню в'язницю
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Дивися повний текст В Україні вперше продають колишню в'язницю.
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