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В Україні вперше
продають колишню в'язницю

В Україні вперше продають колишню в'язницю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 12:08

В Україні вперше продають колишню в'язницю

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ФДМ, міністр юстиції Денис малюська в Facebook.

Дивися повний текст В Україні вперше продають колишню в'язницю.
R2
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Платную тюрьму сделают?
noxfox70
 
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noxfox70

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Nickoss1
 
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