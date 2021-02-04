Верховна рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку "Дія" до паперових. Відповідна норма є в прийнятих сьогодні змінах до закону про дорожній рух.
Дивися повний текст Цифрові водійські права в додатку «Дія» прирівняли до паперових.
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Додано: Сер 17 лют, 2021 12:16
Цифрові водійські права в додатку «Дія» прирівняли до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цифрові водійські права в додатку «Дія» прирівняли до паперових.
Додано: Сер 17 лют, 2021 12:16
красавчікі, може піде в історію носіння барсеток і всіх документів з собою скрізь і завжди
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