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Цифрові водійські права в
додатку «Дія» прирівняли до...

Цифрові водійські права в додатку «Дія» прирівняли до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 12:16

Цифрові водійські права в додатку «Дія» прирівняли до...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку "Дія" до паперових. Відповідна норма є в прийнятих сьогодні змінах до закону про дорожній рух.

Дивися повний текст Цифрові водійські права в додатку «Дія» прирівняли до паперових.
R2
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красавчікі, може піде в історію носіння барсеток і всіх документів з собою скрізь і завжди
Rainbow
 
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