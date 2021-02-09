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«Київ цифровий» запускає функцію
стеження за громадським...

«Київ цифровий» запускає функцію стеження за громадським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 12:39

«Київ цифровий» запускає функцію стеження за громадським...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом у додатку "Київ Цифровий" з'являться нові функції, такі як: розклад руху громадського транспорту, мапа паркування, а також можливість голосувати за проєкти Громадського бюджету.

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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 12:39

Общественный транспорт Да что вы говорите Вы в начале посадите не амбалов хамящих а нормальных водителей в пиджаках и галстуках помойте весь подвижной состав чтобы люди чувствовали себя людьми а не свиньями которых загоняют скотобойню. Вы удивляетесь почему распространение коронавируса А вы проедтесь от станции метро любой после 11:00 вечера в любом направлении и вы узнаете Что такое реальный общественный транспорт. У некоторых троллейбусов специально выключают терминалы чтобы люди оплачивали водителю наличкой. А в любых маршрутках вообще полный беспредел с чёрным налом. Как задолбала вот это вот Передайте пожалуйста передайте пожалуйста вместо того чтобы приложить карточку к терминалу и оплатить на месте в любой части салона. Эти Богдан и маленькие Задолбали у них печки у всех выключены а летом кондиционера нет в салоне., из-за этого вечно проезжаешь свою остановку потому что водитель ничего не объявляет а стёкла непроницаемый для взгляда человека как внутри так и снаружи... Дно...
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