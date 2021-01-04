|
|
|
Проїзд у маршрутках Київської області подорожчав: де і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лют, 2021 12:48
Пропонуємо до обговорення:
У більшій частині приміських маршруток Київської області подорожчав проїзд. В середньому вартість проїзду зросла на 3 гривні. Про це "Сегодня" розповів Олексій Павленко, глава Асоціації перевізників Київської області.
Дивися повний текст Проїзд у маршрутках Київської області подорожчав: де і на скільки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92598
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 лют, 2021 12:48
Интересно а начнут мыть маршрутки перед маршрутам? А введут ли электронную оплату проезда? А Будут ли маршрутки ходить по расписанию Они до полной набивки салона? В коронакризос то?.. заменят наконец-то Богданы и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога на что-то пприличное?
-
999
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 02.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лют, 2021 13:01
999 написав:
Интересно а начнут мыть маршрутки перед маршрутам? А введут ли электронную оплату проезда? А Будут ли маршрутки ходить по расписанию Они до полной набивки салона? В коронакризос то?.. заменят наконец-то Богданы и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога на что-то пприличное?
Нет.
"Просто деньги очень нужны"
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14090
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7746 раз.
- Подякували: 3730 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 17 лют, 2021 13:19
999 написав:
Интересно а начнут мыть маршрутки перед маршрутам? А введут ли электронную оплату проезда? А Будут ли маршрутки ходить по расписанию Они до полной набивки салона? В коронакризос то?.. заменят наконец-то Богданы и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога на что-то пприличное?
Пока народ будет согласен ездить в немытых Богданах и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога без расписания и полной набивкой салона -- кто ж их в здравом уме менять на что-то будет???
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3831
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|