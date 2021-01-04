RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Проїзд у маршрутках Київської
області подорожчав: де і...

Проїзд у маршрутках Київської області подорожчав: де і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 12:48

Проїзд у маршрутках Київської області подорожчав: де і...

Пропонуємо до обговорення:
У більшій частині приміських маршруток Київської області подорожчав проїзд. В середньому вартість проїзду зросла на 3 гривні. Про це "Сегодня" розповів Олексій Павленко, глава Асоціації перевізників Київської області.

Дивися повний текст Проїзд у маршрутках Київської області подорожчав: де і на скільки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92598
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 12:48

Интересно а начнут мыть маршрутки перед маршрутам? А введут ли электронную оплату проезда? А Будут ли маршрутки ходить по расписанию Они до полной набивки салона? В коронакризос то?.. заменят наконец-то Богданы и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога на что-то пприличное?
999
 
Повідомлень: 6
З нами з: 02.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 13:01

  999 написав:Интересно а начнут мыть маршрутки перед маршрутам? А введут ли электронную оплату проезда? А Будут ли маршрутки ходить по расписанию Они до полной набивки салона? В коронакризос то?.. заменят наконец-то Богданы и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога на что-то пприличное?

Нет.
"Просто деньги очень нужны" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14090
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7746 раз.
Подякували: 3730 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 13:19

  999 написав:Интересно а начнут мыть маршрутки перед маршрутам? А введут ли электронную оплату проезда? А Будут ли маршрутки ходить по расписанию Они до полной набивки салона? В коронакризос то?.. заменят наконец-то Богданы и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога на что-то пприличное?

Пока народ будет согласен ездить в немытых Богданах и без печек и кондиционеров с невероятно жесткой подвеской мечта вертоброневролога без расписания и полной набивкой салона -- кто ж их в здравом уме менять на что-то будет???
_hunter
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Харківській області планують побудувати найбільший в...
R2 » Вів 16 лют, 2021 21:19
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 08:49
Джон
Середня заробітна плата в Донецькій області досягла 14...
R2 » Вів 02 лют, 2021 09:49
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лют, 2021 11:19
andrejterminator280
Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів року
R2 » Пон 04 січ, 2021 17:51
3 478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 22:26
Sergius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.