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ТОП-20 найпопулярніших
кросоверів на вторинному ринку...

ТОП-20 найпопулярніших кросоверів на вторинному ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 13:23

ТОП-20 найпопулярніших кросоверів на вторинному ринку...

Пропонуємо до обговорення:
У січні поточного року на кросовери припало 20% від усіх угод на вторинному авторинку.

Дивися повний текст ТОП-20 найпопулярніших кросоверів на вторинному ринку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 13:23

Автор ошибся. ВАЗ-2121 не паркетник,а внедорожник.
ttt2022
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