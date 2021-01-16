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ТОП-20 найпопулярніших кросоверів на вторинному ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лют, 2021 13:23
Пропонуємо до обговорення:
У січні поточного року на кросовери припало 20% від усіх угод на вторинному авторинку.
Дивися повний текст ТОП-20 найпопулярніших кросоверів на вторинному ринку (інфографіка)
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Додано: Сер 17 лют, 2021 13:23
Автор ошибся. ВАЗ-2121 не паркетник,а внедорожник.
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