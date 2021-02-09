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Самозайнятих осіб планують
змусити платити податки -...

Самозайнятих осіб планують змусити платити податки -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 14:16

Самозайнятих осіб планують змусити платити податки -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують ввести податок на доходи нянь, доглядальниць, фотографів, дизайнерів та інших самозайнятих осіб.

Дивися повний текст Самозайнятих осіб планують змусити платити податки - законопроєкт.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 14:16

Кожній "собачій буд"і - по податковому інспектору- з обовязком довічного утримання.
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