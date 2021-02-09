В Україні пропонують ввести податок на доходи нянь, доглядальниць, фотографів, дизайнерів та інших самозайнятих осіб.
Дивися повний текст Самозайнятих осіб планують змусити платити податки - законопроєкт.
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Додано: Сер 17 лют, 2021 14:16
Самозайнятих осіб планують змусити платити податки -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Самозайнятих осіб планують змусити платити податки - законопроєкт.
Додано: Сер 17 лют, 2021 14:16
Кожній "собачій буд"і - по податковому інспектору- з обовязком довічного утримання.
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