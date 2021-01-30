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«Тарифна комісія» хоче тотального перегляду комунальних...
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Додано: Сер 17 лют, 2021 15:57
Пропонуємо до обговорення:
Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Ольга Бабій вважає за необхідне провести тотальний перегляд житлово-комунальних боргів.
Дивися повний текст «Тарифна комісія» хоче тотального перегляду комунальних боргів
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Додано: Сер 17 лют, 2021 15:57
Они там все немного того ? Особенно понравилась "глубина возникновения" :)
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Додано: Сер 17 лют, 2021 16:05
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