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«Тарифна комісія» хоче тотального
перегляду комунальних...

«Тарифна комісія» хоче тотального перегляду комунальних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 15:57

«Тарифна комісія» хоче тотального перегляду комунальних...

Пропонуємо до обговорення:
Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Ольга Бабій вважає за необхідне провести тотальний перегляд житлово-комунальних боргів.

Дивися повний текст «Тарифна комісія» хоче тотального перегляду комунальних боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 15:57

Они там все немного того ? Особенно понравилась "глубина возникновения" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 16:05

Re: «Тарифна комісія» хоче тотального перегляду комунальних.

Будут грабить.
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