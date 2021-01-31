Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Дивися повний текст ВР ухвалила закон про «податок на Google» за основу: що він пропонує.
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Додано: Сер 17 лют, 2021 17:23
ВР ухвалила закон про «податок на Google» за основу: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР ухвалила закон про «податок на Google» за основу: що він пропонує.
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