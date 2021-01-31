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ВР ухвалила закон про «податок
на Google» за основу: що...

ВР ухвалила закон про «податок на Google» за основу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 17:23

ВР ухвалила закон про «податок на Google» за основу: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Дивися повний текст ВР ухвалила закон про «податок на Google» за основу: що він пропонує.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 17:23

Хоть, что то сделали хорошее для людей. Спасибо ВР и правительству.
Shall
 
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