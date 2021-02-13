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У січні реєстр корупціонерів поповнили майже 477 осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лют, 2021 17:35
Пропонуємо до обговорення:
Упродовж січня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло відомості про 477 осіб до Реєстру корупціонерів.
Дивися повний текст У січні реєстр корупціонерів поповнили майже 477 осіб
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Додано: Сер 17 лют, 2021 17:35
посадки где? привлекли они......
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