RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У січні реєстр корупціонерів
поповнили майже 477 осіб

У січні реєстр корупціонерів поповнили майже 477 осіб
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 17:35

У січні реєстр корупціонерів поповнили майже 477 осіб

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж січня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло відомості про 477 осіб до Реєстру корупціонерів.

Дивися повний текст У січні реєстр корупціонерів поповнили майже 477 осіб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92602
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 17:35

посадки где? привлекли они......
svetoch-10
 
Повідомлень: 386
З нами з: 21.12.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Самозайнятих осіб планують змусити платити податки -...
R2 » Сер 17 лют, 2021 14:16
7 257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 17:09
Вкладчик1234
Топ найзатребуваніших вакансій у січні
R2 » Вів 16 лют, 2021 10:58
2 107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лют, 2021 11:28
Gastarbaiter
Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати 1, 2
R2 » П'ят 12 лют, 2021 11:52
11 843
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лют, 2021 17:44
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4143)
17.02.2021 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.