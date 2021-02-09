Українці повинні отримати доступ до якісних і дешевих авіаційних перевезень на внутрішніх і міжнародних рейсах.
Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів.
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Додано: Сер 17 лют, 2021 18:23
Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів
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Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів.
Додано: Сер 17 лют, 2021 18:24
Главный вопрос - кто в стратегии? На всех, как обычно, не хватит. Да и незачем. Не?
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