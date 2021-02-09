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Шмигаль пообіцяв українцям
доступ до дешевих авіаперельотів

Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 18:23

Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів

Пропонуємо до обговорення:
Українці повинні отримати доступ до якісних і дешевих авіаційних перевезень на внутрішніх і міжнародних рейсах.

Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 18:24

Главный вопрос - кто в стратегии? На всех, как обычно, не хватит. Да и незачем. Не?
Dikoy
 
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