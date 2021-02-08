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Запрацював державний портал
із питань вакцинації в Україні

Запрацював державний портал із питань вакцинації в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 18:26

Запрацював державний портал із питань вакцинації в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запрацював окремий сайт з питань вакцинації від COVID-19. Його запустило Міністерство охорони здоров'я.

Дивися повний текст Запрацював державний портал із питань вакцинації в Україні.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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