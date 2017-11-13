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Оптимізм українських споживачів
впав до мінімуму за два роки

Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 20:31

Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2021 року склав 60,7 п., що на 5,2 п. нижче, ніж у грудні 2020 року.

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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 20:31

Экономические настроения в Украине ухудшились из-за рекордной задолженности по зарплате
[15:50 17 февраля 2021 года ]
https://ukrrudprom.com/news/Ekonomiches ... plate.html
Индекс экономических настроений в первом квартале 2021 ухудшился по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя данные Госстата

“Наихудшую динамику демонстрируют индикаторы настроений в сферах строительства и услуг, а также индикатор потребительской уверенности”, — отметил он.

Данилишин подчеркнул, что фактором ухудшения потребительских настроений выступает рост задолженности по заработной плате, которая на 1 января 2021 года возросла до 3,1 млрд грн, что является самым высоким ее значением на соответствующую дату за 20 лет (с 2001 года).
Kudrjavuy
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