Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2021 року склав 60,7 п., що на 5,2 п. нижче, ніж у грудні 2020 року.
Дивися повний текст Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки.
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Додано: Сер 17 лют, 2021 20:31
Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки
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Дивися повний текст Оптимізм українських споживачів впав до мінімуму за два роки.
Додано: Сер 17 лют, 2021 20:31
Экономические настроения в Украине ухудшились из-за рекордной задолженности по зарплате
[15:50 17 февраля 2021 года ]
Индекс экономических настроений в первом квартале 2021 ухудшился по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя данные Госстата
“Наихудшую динамику демонстрируют индикаторы настроений в сферах строительства и услуг, а также индикатор потребительской уверенности”, — отметил он.
Данилишин подчеркнул, что фактором ухудшения потребительских настроений выступает рост задолженности по заработной плате, которая на 1 января 2021 года возросла до 3,1 млрд грн, что является самым высоким ее значением на соответствующую дату за 20 лет (с 2001 года).
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