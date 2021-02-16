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Україна щороку втрачає $2
млрд через неповернення...

Україна щороку втрачає $2 млрд через неповернення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 20:51

Україна щороку втрачає $2 млрд через неповернення...

Пропонуємо до обговорення:
Офіс генерального прокурора займається розкриттям міжнародної злочинної схеми, через яку Україна щорічно втрачає $ 2 млрд через неповернення валютної виручки на махінаціях при експорті зерна, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Україна щороку втрачає $2 млрд через неповернення валютної виручки і махінацій при експорті зерна — Гетманцев.
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А что нужно сделать ? правильно, больше щемить ФОПов.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лют, 2021 20:56

  alex_dvornichenko написав:А что нужно сделать ? правильно, больше щемить ФОПов.

бей чужих ФОП-ов чтобы свои экспортеры боялись :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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