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Україна щороку втрачає $2 млрд через неповернення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лют, 2021 20:51
Пропонуємо до обговорення:
Офіс генерального прокурора займається розкриттям міжнародної злочинної схеми, через яку Україна щорічно втрачає $ 2 млрд через неповернення валютної виручки на махінаціях при експорті зерна, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Україна щороку втрачає $2 млрд через неповернення валютної виручки і махінацій при експорті зерна — Гетманцев
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Додано: Сер 17 лют, 2021 20:51
А что нужно сделать ? правильно, больше щемить ФОПов.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 17 лют, 2021 20:56
alex_dvornichenko написав:
А что нужно сделать ? правильно, больше щемить ФОПов.
бей чужих ФОП-ов чтобы свои экспортеры боялись
Mind the gap.
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