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Приєднання до енергомережі
Європи врегулює ціни на ринку...

Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 01:59

Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив член правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Максим Юрков на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Платіжка"

Дивися повний текст Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку — Укренерго.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 01:59

Открытие "рынка" газа привело только к его подорожанию, тоже самое будет и при смене энергосистемы. Плюс добавятся проблемы перетоков т.к. чтобы переделать множество линий передач нужны будут немалые средства, а зная как на от...бись всё сейчас строится (с задачей еще и отпилить себе кусочек от сметы), то энергосистему Украины ждут непростые времена.
RomanTik
 
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Gastarbaiter

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