Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив член правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Максим Юрков на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Платіжка"
Дивися повний текст Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку — Укренерго.
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Додано: Чет 18 лют, 2021 01:59
Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку — Укренерго.
Додано: Чет 18 лют, 2021 01:59
Открытие "рынка" газа привело только к его подорожанию, тоже самое будет и при смене энергосистемы. Плюс добавятся проблемы перетоков т.к. чтобы переделать множество линий передач нужны будут немалые средства, а зная как на от...бись всё сейчас строится (с задачей еще и отпилить себе кусочек от сметы), то энергосистему Украины ждут непростые времена.
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