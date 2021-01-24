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У Мексиці на 3D-принтері друкують квартали житла для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 лют, 2021 08:30
Пропонуємо до обговорення:
Благодійна організація New Story з Сан-Франциско у партнерсві з компанією ICON проєктує та будує квартали доступних будинків з використанням технології 3D-друку.
Дивися повний текст У Мексиці на 3D-принтері друкують квартали житла для малозабезпечених сімей (фото)
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Додано: Чет 18 лют, 2021 08:30
Зажрались мексикашки вкрай как я посмотрю, надо их в хрущевки на 33 квадратных метра поселить- вот тогда ощутят и безопасность, и комфорт вместе с уютом... опухшие животные)))
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