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У Мексиці на 3D-принтері
друкують квартали житла для...

У Мексиці на 3D-принтері друкують квартали житла для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 08:30

У Мексиці на 3D-принтері друкують квартали житла для...

Пропонуємо до обговорення:
Благодійна організація New Story з Сан-Франциско у партнерсві з компанією ICON проєктує та будує квартали доступних будинків з використанням технології 3D-друку.

Дивися повний текст У Мексиці на 3D-принтері друкують квартали житла для малозабезпечених сімей (фото).
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 08:30

Зажрались мексикашки вкрай как я посмотрю, надо их в хрущевки на 33 квадратных метра поселить- вот тогда ощутят и безопасность, и комфорт вместе с уютом... опухшие животные)))
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