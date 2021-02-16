Україна отримала рекордні $5 млрд від ІТ-послуг

Додано: Чет 18 лют, 2021 10:27

Зато у нас почти в каждом облцентре есть экономический университет. Почти в каждом вузе есть экономический факультет. Даже сельхозвузы выпускают экономистов и менеджеров))). И половина мест этих будущих экономистов - госзаказ. спрашивается нафига??? И в школах давно пора вместо уроков труда, где учат на станке толкушки и каталки для теста делать - ввести с 7 класса основы программирования. И информатика должна быть попродивнутей. А то вспоминаю, как у меня в 90-е информатику преподавали - в тетрадке рисовали блок схемы со стрелочками))))) Если стрелочки и квадратики, в которых были названия блоков, были не под линейку нарисованы, то на пятерку рассчитывать нельзя было))) А в вузе Информатика была посвящена изучению Виндовсу, как копировать и вставлять текст. Или как в Ворде шрифт увеличить))) А те, у кого дома были компы свои - сидели пинали)))