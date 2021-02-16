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Найпоширеніший розмір зарплати
в Україні — до 6 тисяч, —...

Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 10:37

Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, —...

Пропонуємо до обговорення:
Держстат оприлюднив розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у грудні 2020 року.

Дивися повний текст Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, — Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 10:37

и это наверно брутто. Позорище какое-то. Почти 50% населения даже 300 долларов на руки не получает. Хотя возможно там нужно и конверты учитывать, но это даже еще худший показатель работы наших керманычей
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https://take-profit.org/statistics/wages/china/

Китайцам пора переносить к нам свое производство.
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