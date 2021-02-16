Держстат оприлюднив розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у грудні 2020 року.
Дивися повний текст Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, — Держстат.
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Додано: Чет 18 лют, 2021 10:37
Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, —...
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Дивися повний текст Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, — Держстат.
Додано: Чет 18 лют, 2021 10:37
и это наверно брутто. Позорище какое-то. Почти 50% населения даже 300 долларов на руки не получает. Хотя возможно там нужно и конверты учитывать, но это даже еще худший показатель работы наших керманычей
Додано: Чет 18 лют, 2021 10:42
Китайцам пора переносить к нам свое производство.
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