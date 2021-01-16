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Розроблено законопроєкт, який
має захистити інвесторів...

Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 10:52

Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів...

Пропонуємо до обговорення:
Документ заповнить низку прогалин в законодавчому регулюванні будівельної галузі.

Дивися повний текст Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів на ринку нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 10:52

"Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів на ринку нерухомості" (c)

як має захистити? може це просто переінакшені функції ДАБІ, але не захист від нових Укрбудів та Аркад?
TylerTruman_
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