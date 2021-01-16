Документ заповнить низку прогалин в законодавчому регулюванні будівельної галузі.
Дивися повний текст Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів на ринку нерухомості.
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Додано: Чет 18 лют, 2021 10:52
Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів на ринку нерухомості.
Додано: Чет 18 лют, 2021 10:52
"Розроблено законопроєкт, який має захистити інвесторів на ринку нерухомості" (c)
як має захистити? може це просто переінакшені функції ДАБІ, але не захист від нових Укрбудів та Аркад?
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