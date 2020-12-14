Зареєстровано два законопроекти, які покликані в рази знизити розмір банківської комісії за безготівкові платежі
Дивися повний текст Олексій Авраменко: протистояння банків і рітейлерів за міжбанківську комісію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 12:52
Олексій Авраменко: протистояння банків і рітейлерів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олексій Авраменко: протистояння банків і рітейлерів за міжбанківську комісію.
Додано: Чет 18 лют, 2021 12:52
Чушь! Банки обнаглели, их давно следует поставить на место. Лично я уже давно начал отказываться от карт и возвращаться в нал. Наличка — наше все
|