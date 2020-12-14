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Олексій Авраменко: протистояння
банків і рітейлерів за...

Олексій Авраменко: протистояння банків і рітейлерів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:52

Олексій Авраменко: протистояння банків і рітейлерів за...

Пропонуємо до обговорення:
Зареєстровано два законопроекти, які покликані в рази знизити розмір банківської комісії за безготівкові платежі

Дивися повний текст Олексій Авраменко: протистояння банків і рітейлерів за міжбанківську комісію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:52

Чушь! Банки обнаглели, их давно следует поставить на место. Лично я уже давно начал отказываться от карт и возвращаться в нал. Наличка — наше все
Mugwort
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