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Українцям почали виплачувати
компенсацію за подорожчання...

Українцям почали виплачувати компенсацію за подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:53

Українцям почали виплачувати компенсацію за подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума компенсацій за спожиту у січні електроенергію склала 322 133,5 тис. грн.

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R2
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