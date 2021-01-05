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Наслідки коронакризи: глобальний
борг перевищив $ 280 трлн

Наслідки коронакризи: глобальний борг перевищив $ 280 трлн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:54

Наслідки коронакризи: глобальний борг перевищив $ 280 трлн

Пропонуємо до обговорення:
У минулому році глобальний борг зріс на $ 24 трлн і досяг $ 281 трлн.

Дивися повний текст Наслідки коронакризи: глобальний борг перевищив $ 280 трлн.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:54

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