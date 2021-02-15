Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) буде шукати інвесторів для України та організовувати їх комунікацію з органами влади.
Дивися повний текст Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні допомагатимуть інвесторам.
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Додано: Чет 18 лют, 2021 14:51
Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні...
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Дивися повний текст Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні допомагатимуть інвесторам.
Додано: Чет 18 лют, 2021 14:51
Раскормят инвестора а потом... хлоп.. и фсее как поросенка). На колбасу..
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