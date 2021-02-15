RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Керівник UkraineInvest
розповів, як в Україні...

Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 14:51

Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) буде шукати інвесторів для України та організовувати їх комунікацію з органами влади.

Дивися повний текст Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні допомагатимуть інвесторам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92613
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 14:51

Раскормят инвестора а потом... хлоп.. и фсее как поросенка). На колбасу..
Джон
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 22 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, —...
R2 » Чет 18 лют, 2021 10:37
6 224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лют, 2021 14:59
asurovv960
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ коштує... 1, 2
R2 » Пон 15 лют, 2021 12:43
16 1317
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лют, 2021 11:04
Kalgan
Запрацював державний портал із питань вакцинації в Україні
R2 » Сер 17 лют, 2021 18:26
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 21:24
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.