Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкти законів №4643-д та №4644-д.
Дивися повний текст Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного розмитнення «єврономерів».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 15:10
Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного розмитнення «єврономерів».
Додано: Чет 18 лют, 2021 15:10
Тьфу на вас. Судя по всему в этой стране только одна проблема как угодить хитроопым еврономерам.
|