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Рада ухвалила за основу
законопроєкт щодо доступного...

Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 15:10

Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкти законів №4643-д та №4644-д.

Дивися повний текст Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного розмитнення «єврономерів».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 15:10

Тьфу на вас. Судя по всему в этой стране только одна проблема как угодить хитроопым еврономерам.
Igorten
 
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