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Генпрокурор про «справу ПриватБанку»: повинен бути склад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 15:14
Пропонуємо до обговорення:
У справі ПриватБанку (Київ) про підозру його колишніх власників у висновку до націоналізації фінустанови коштів потрібно провести експертизу для встановлення збитків та складу злочину, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
Дивися повний текст Генпрокурор про «справу ПриватБанку»: повинен бути склад злочину
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Додано: Чет 18 лют, 2021 15:14
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