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«Комп’ютер хабара не бере»:
Зеленський підтримав...

«Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський підтримав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 17:20

«Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський підтримав...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підтримує стратегію цифрової трансформації України на наступні три роки.

Дивися повний текст «Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 17:21

Ага ,поэтому эту грязную, неблагодарную работу-получить взятку,возьмет на себя человек имеющий доступ к компьютеру.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 17:25

Ідея правильна, але айтішники вже чемодани пакують після останніх заяв -- хто буде цифровізацію робити і головне кому вона буде потрібна. Має бути критична маса 15% ранніх адептів системи, проте вони виїдуть найближчим часом.
svyatoslav_hromyak
 
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