Президент Володимир Зеленський підтримує стратегію цифрової трансформації України на наступні три роки.
Дивися повний текст «Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 17:20
«Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський підтримав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації.
Додано: Чет 18 лют, 2021 17:21
Ага ,поэтому эту грязную, неблагодарную работу-получить взятку,возьмет на себя человек имеющий доступ к компьютеру.
Додано: Чет 18 лют, 2021 17:25
Ідея правильна, але айтішники вже чемодани пакують після останніх заяв -- хто буде цифровізацію робити і головне кому вона буде потрібна. Має бути критична маса 15% ранніх адептів системи, проте вони виїдуть найближчим часом.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|