|
|
|
Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом»...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 18:52
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 лютого 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 63,0 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 11 771 млн грн (23,0%).
Дивися повний текст Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом» становить 63 млрд грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92619
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 лют, 2021 18:53
а народу совсем не интересно кто и сколько вам должен, были бы тарифы человеческие долгов намного меньше было бы, а теперь довольствуйтесь
-
велвел
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 21.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|