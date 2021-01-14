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Заборгованість за природний
газ перед «Нафтогазом»...

Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 18:52

Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом»...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 лютого 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 63,0 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 11 771 млн грн (23,0%).

Дивися повний текст Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом» становить 63 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 18:53

а народу совсем не интересно кто и сколько вам должен, были бы тарифы человеческие долгов намного меньше было бы, а теперь довольствуйтесь
велвел
 
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