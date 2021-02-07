НКРЕКП: постачальники послуг не зацікавлені робити...
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1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї.
Коммунальщики выставляют счета по 4 тысячи гривен, при минимальной зарплате 6 тысяч (после вычета налогов 4830 грн).
Т.е. коммуналка составляет более 80% минимальной зарплаты. Хотя по закону не должна превышать 15%.
Нет разъяснений кто несет за это ответственность и когда тарифы приведут в соответствие с законодательством.