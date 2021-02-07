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НКРЕКП: постачальники послуг
не зацікавлені робити...

НКРЕКП: постачальники послуг не зацікавлені робити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 19:03

НКРЕКП: постачальники послуг не зацікавлені робити...

Пропонуємо до обговорення:
Платіжки, які отримують споживачі за спожиті послуги, часто викликають агресію через незрозумілі цифри. Але монополісти - постачальники послуг не зацікавлені робити платіжки зрозумілими.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 19:03

Да, действительно. Не поясняют, что согласно Постанови Верховної Ради України Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України:
1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї.


Коммунальщики выставляют счета по 4 тысячи гривен, при минимальной зарплате 6 тысяч (после вычета налогов 4830 грн).

Т.е. коммуналка составляет более 80% минимальной зарплаты. Хотя по закону не должна превышать 15%.

Нет разъяснений кто несет за это ответственность и когда тарифы приведут в соответствие с законодательством.
Амвросий
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