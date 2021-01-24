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У Києві тестують екологічний автобус із Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 20:05
Пропонуємо до обговорення:
В найближчі два дні на автобусних маршрутах № 24 і № 55 в Києві працюватиме електробус білоруського виробництва.
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Додано: Чет 18 лют, 2021 20:05
в общем, английский чиновники так и не выучили
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cohan
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