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Венедиктова заявила про закінчення термінів досудового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді 18 лютого.
Дивися повний текст Венедиктова заявила про закінчення термінів досудового розслідування у справі «Роттердам+»
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