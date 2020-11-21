Зауважимо, це вже другий прототип компактного електрокара. Перший концепт Microlino представили в 2016 році на Женевському автосалоні.
Дивися повний текст У Швейцарії представили концепт надкомпактного електромобіля (фото, відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 23:49
У Швейцарії представили концепт надкомпактного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Швейцарії представили концепт надкомпактного електромобіля (фото, відео).
Додано: Чет 18 лют, 2021 23:49
Ага, а чотиримісний бензиновий Suzuki Alto важить 610 кг замість 513 цього одоробла для Грети Тунберг.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|