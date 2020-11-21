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У Швейцарії представили
концепт надкомпактного...

У Швейцарії представили концепт надкомпактного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 23:49

У Швейцарії представили концепт надкомпактного...

Пропонуємо до обговорення:
Зауважимо, це вже другий прототип компактного електрокара. Перший концепт Microlino представили в 2016 році на Женевському автосалоні.

Дивися повний текст У Швейцарії представили концепт надкомпактного електромобіля (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 23:49

Ага, а чотиримісний бензиновий Suzuki Alto важить 610 кг замість 513 цього одоробла для Грети Тунберг.
waldi_ua
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